Минулої доби бойовики 25 разів обстріляли сили ООС

Минулої доби бойовики вели вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - усього зафіксовано 25 обстрілів, 2 з яких - із важкого озброєння, втрат серед українських військових немає.

"Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення ООС залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська, нехтуючи рішенням ТКГ щодо встановлення так званого "хлібного перемир’я", проявляли невисоку активність практично по всій лінії зіткнення", - йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 2 липня.

"Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримували займані рубежі, неухильно дотримувалися режиму припинення вогню і не піддавалися на провокації ворога. Адекватну відповідь давали лише тоді, коли дії агресора несли пряму загрозу нашим військовослужбовцям та мирному населенню", - йдеться у звіті.

"На Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Щастя, Новоолександрівка, Кримське, де ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А наших захисників Троїцького бойовики провокували пострілами із 82-мм міномету.

Минулої доби противник також відкривав вогонь у районі Світлодарської дуги. Там наші позиції обстрілювалися із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - наголосили у штабі.

На Горлівському напрямку бойовики розгорнули бойові дії у районі населеного пункту Луганське, де відкривали вогонь по українських позиціях із гранатометів та великокаліберних кулеметів - із мінометів калібром 120 мм обстріляли Зайцеве, по позиціях у районі Гладосового відпрацювала БМП.

На Донецькому напрямку упродовж минулої доби було тихо.

"Неспокійно було на Маріупольського напрямку у районі населених пунктів Водяне, Гнутове та Широкине. Вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог намагався змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підтвердила прихильність всеосяжному та безстроковому режиму припинення вогню на Донбасі починаючи з 1 липня у зв'язку з початком жнив.