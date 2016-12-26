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Минулої доби бойовики 33 рази порушили режим тиші

На Донецькому напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське та Верхньоторецьке
Російсько-окупаційні війська продовжують відверто порушувати Мінські угоди.
Минулої доби бойовики 33 рази порушили режим тиші Фото: ‏@tweetsNV

На Маріупольському напрямку вчора зі 122-міліметрової артилерії терористи обстріляли Лебединське. Із 82-міліметрових мінометів - Широкине, Талаківку та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине і Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське та Верхньоторецьке. Зайцеве було обстріляно зі стрілецької зброї. 

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Станиці Луганській та Новозванівці.

Загалом за минулу добу зафіксовано 33 обстріли.

Нагадаємо, у Донецьку відновлено роботу лінії електропередач на Донецькій фільтрувальній станції.

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26 12 2016 09:14
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