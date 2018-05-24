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Минулої доби бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню

Двоє бійців ЗСУ були поранені
Минулої доби, 23 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.
Минулої доби бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню Фото: з відкритих джерел

"Російско-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами, 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували міномети по позиціях наших захисників. На будь-яке застосування зброї противник отримав адекватну відповідь від підрозділів Об’єднаних сил", - інформує прес-центр штабу ООС.

Найбільш напружена обстановка була в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Зайцеве, Шахта Бутівка, Гранітне, Опитне, Павлопіль.

"Під час бойових дій 2 наших захисники було поранено. Наразі поранених евакуйовано до госпіталю, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. За даними розвідки, знищено 2 та поранено 3 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Російско-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші поблизу населеного пункту Станиця Луганська, аби на цій ділянці не відбулось розведення військ згідно з досягнутими раніше домовленостями.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 49 разів порушили режим припинення вогню, з них 13 разів - застосував артилерію та міномети. 1 український військовий загинув, ще 3 - поранено.

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24 05 2018 08:20
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