Минулої доби бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню

Минулої доби, 23 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

"Російско-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами, 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували міномети по позиціях наших захисників. На будь-яке застосування зброї противник отримав адекватну відповідь від підрозділів Об’єднаних сил", - інформує прес-центр штабу ООС.

Найбільш напружена обстановка була в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Зайцеве, Шахта Бутівка, Гранітне, Опитне, Павлопіль.

"Під час бойових дій 2 наших захисники було поранено. Наразі поранених евакуйовано до госпіталю, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. За даними розвідки, знищено 2 та поранено 3 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Російско-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші поблизу населеного пункту Станиця Луганська, аби на цій ділянці не відбулось розведення військ згідно з досягнутими раніше домовленостями.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 49 разів порушили режим припинення вогню, з них 13 разів - застосував артилерію та міномети. 1 український військовий загинув, ще 3 - поранено.