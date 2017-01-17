Минулої доби двоє українських бійців дістали поранення на Донбасі

Двоє українських військовиків дістали поранення в зоні АТО за минулу добу, загиблих немає.

"Загиблих не було. Двоє наших бійців отримали поранення. Це сталося в Попаснянському районі в результаті підриву на вибуховому пристрої", - розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.

Загалом у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 41 обстріл позицій українських військ з боку бойовиків.

Протягом вчорашньої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військовослужбовців немає, один боєць зазнав поранень.