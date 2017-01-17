CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвоє українських військовиків дістали поранення в зоні АТО за минулу добу, загиблих немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Минулої доби двоє українських бійців дістали поранення на Донбасі
Бійці дістали поранення, підірвавшись на вибуховому пристрої
Фото:lb.ua
"Загиблих не було. Двоє наших бійців отримали поранення. Це сталося в Попаснянському районі в результаті підриву на вибуховому пристрої", - розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.
Загалом у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 41 обстріл позицій українських військ з боку бойовиків.
Протягом вчорашньої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військовослужбовців немає, один боєць зазнав поранень.
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