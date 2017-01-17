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Минулої доби двоє українських бійців дістали поранення на Донбасі

Бійці дістали поранення, підірвавшись на вибуховому пристрої
Двоє українських військовиків дістали поранення в зоні АТО за минулу добу, загиблих немає.
Минулої доби двоє українських бійців дістали поранення на Донбасі Фото:lb.ua

"Загиблих не було. Двоє наших бійців отримали поранення. Це сталося в Попаснянському районі в результаті підриву на вибуховому пристрої", - розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.

Загалом у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 41 обстріл позицій українських військ з боку бойовиків.

Протягом вчорашньої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військовослужбовців немає, один боєць зазнав поранень.

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17 01 2017 13:37
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