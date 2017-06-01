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Минулої доби один український боєць отримав поранення на Донбасі

Це сталося в районі населеного пункту Новозванівка
За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих українських військовослужбовців не було, поранено одного бійця.
Минулої доби один український боєць отримав поранення на Донбасі Фото:112.ua

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових не було, один з наших бійців був поранений - це сталося в районі населеного пункту Новозванівка", - повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Загалом за минулу добу бойовики продовжили обстріли українських позицій на всіх напрямках, вони відкривали вогонь 32 рази.

Вчора протягом дня бойовики продовжили обстрілювати позиції українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі на всіх напрямках. Всього зафіксовано 14 обстрілів.

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06 01 2017 13:44
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