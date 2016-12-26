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Минулої доби п'ятеро українських бійців були поранені

Загалом минулої доби проросійські бойовики 33 рази порушили режим тиші
Доба в АТО минула без втрат, але п'ятеро українських бійців зазнали поранень.
Минулої доби п Фото:112.ua

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 5 військовослужбовців отримали поранення", - повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко в ході брифінгу.

Загалом минулої доби проросійські бойовики 33 рази порушили режим тиші.

Нагадаємо, у період 19-25 грудня втрати бойовиків на Донбасі склали 18 військовослужбовців вбитими та 38 пораненими.

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26 12 2016 14:39
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