Минулої доби терористи 16 разів обстріляли українських бійців на Донбасі Четверо українських військових були поранені

29 вересня переважна кількість обстрілів перемістилася з Донецького на Приморський напрямок.

Фото: 24tv.ua

Бойовики застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook. Загалом за минулу добу позиції українських військових зазнали 16 обстрілів. Четверо зазнали поранень. Нагадаємо, заданими ОБСЄ протягом останніх семи днів сторони конфлікту на Донбасі порушували режим припинення вогню на 25% частіше, ніж тижнем раніше.

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