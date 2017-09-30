CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ29 вересня переважна кількість обстрілів перемістилася з Донецького на Приморський напрямок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Минулої доби терористи 16 разів обстріляли українських бійців на Донбасі
Четверо українських військових були поранені
Фото: 24tv.ua
Бойовики застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Загалом за минулу добу позиції українських військових зазнали 16 обстрілів. Четверо зазнали поранень.
Нагадаємо, заданими ОБСЄ протягом останніх семи днів сторони конфлікту на Донбасі порушували режим припинення вогню на 25% частіше, ніж тижнем раніше.
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