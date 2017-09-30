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Минулої доби терористи 16 разів обстріляли українських бійців на Донбасі

Четверо українських військових були поранені
29 вересня переважна кількість обстрілів перемістилася з Донецького на Приморський напрямок.
Минулої доби терористи 16 разів обстріляли українських бійців на Донбасі Фото: 24tv.ua

Бойовики застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Загалом за минулу добу позиції українських військових зазнали 16 обстрілів. Четверо зазнали поранень.

Нагадаємо, заданими ОБСЄ протягом останніх семи днів сторони конфлікту на Донбасі порушували режим припинення вогню на 25% частіше, ніж тижнем раніше.

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30 09 2017 10:17
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