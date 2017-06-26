Минулої доби терористи 23 рази обстріляли позиції сил АТО, один військовий ЗСУ отримав поранення

Минулої доби, 25 червня, у зоні проведення антитерористичної операції бойовики 23 рази обстріляли позиції Збройних сил України, у результаті чого один український військовий отримав поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Приморському напрямку противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО лише один раз - одразу після опівночі бив зі станкового протитанкового гранатомету поблизу Павлополя.

Російські найманці 12 разів порушували режим тиші на Донецькому напрямку. Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано у передмісті Авдіївки та північно-східніше - в районі Кам'янки.

"Окупанти впродовж минулої доби, а особливо після заходу сонця, неодноразово відкривали вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, оборонні укріплення поблизу Кам'янки окупанти ще вдень обстріляли з 82-мм мінометів", - йдеться у повідомленні штабу.

Також по одній збройні провокації вчора ввечері було зафіксовано неподалік Луганського, що на Світлодарській дузі, та в районі Зайцевого, де проросійські незаконні збройні формування били по наших опорних пунктах з піхотного озброєння та БМП. А по українських воїнах, котрі тримаю оборону біля Верхньоторецького, бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Там же "працював" ворожий снайпер.

На частині фронту Луганського напрямку противник здійснив 10 обстрілів. Тут же загарбники найбільш активно застосовували і міномети.

Зокрема, вчора, близько 21.00 години, бойовики щільно обстріляли наші позиції поблизу Троїцького з мінометів калібрів 120 й 82 мм. Також з 82-мм мінометів найманці відкривали вогонь в районі Щастя, Катеринівки та Жовтого. Неподалік Новозванівки бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП. Поблизу Новоолександрівки - великокаліберні кулемети. А по захисниках Попасної незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше українська сторона у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін попередила, що "ЛНР" може здійснити терористичні акти проти мирних жителів.