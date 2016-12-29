Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Минулої доби Україна втратила двох бійців на Донбасі

Всього за минулу добу бойовики 50 разів обстрілювали українські позиції
За минулу добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.
Минулої доби Україна втратила двох бійців на Донбасі Фото: УНІАН

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, ще двоє зазнали поранень", - повідомив спікер МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.

За словами Мотузяника, один військовослужбовець загинув вчора внаслідок бою в районі Крутої Балки, інший військовослужбовець загинув і двоє зазнали поранень під час розмінувальних робіт неподалік Троїцького.

Нагадаємо, що у зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню, одне з них - бойове зіткнення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2016 13:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.