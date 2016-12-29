Минулої доби Україна втратила двох бійців на Донбасі

Всього за минулу добу бойовики 50 разів обстрілювали українські позиції

За минулу добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, ще двоє зазнали поранень", - повідомив спікер МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.

За словами Мотузяника, один військовослужбовець загинув вчора внаслідок бою в районі Крутої Балки, інший військовослужбовець загинув і двоє зазнали поранень під час розмінувальних робіт неподалік Троїцького.

Нагадаємо, що у зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню, одне з них - бойове зіткнення.