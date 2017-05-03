Минулої доби Україна втратила одного бійця: 110 обстрілів з боку бойовиків

Ще 10 українських військових були поранені і двоє травмовані

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 110 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті один військовий ЗСУ загинув.

"Загалом зафіксовано 110 обстрілів. Десятеро наших військових поранено, двоє травмовано, один загинув", - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії і мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Богданівку, Мар'їнку, Новотроїцьке та Водяне. Зі стрілецької зброї та гранатометів терористи били по Гнутовому, Водяному і Широкіному. Талаківку, Новотроїцьке, Мар'їнку, Водяне та Лебединське обстрілювали снайпери. По Водяному і Широкіному також вели вогонь БМП.

На Луганському напрямку з 152 мм артилерії терористи обстрілювали Калиново-Попасну, Новозванівку та Троїцьке, а з артилерії 122 мм і мінометів різних калібрів - Новоолександрівку, Кримське, Оріхово, Попасну, Катеринівку, Троїцьке і Новозванівку.

ПТРК неодноразово вели вогонь по українських позиціях в районі Кримського. З гранатометів, великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Станицю Луганську в районі ділянки розведення сил. По Валуйському і Станиці Луганській також бив снайпер.

На Донецькому напрямку з танків і мінометів різних калібрів бойовики неодноразово обстрілювали Авдіївку, шахту Бутівка, Піски, Опитне, Верхнеторецьке, Зайцеве, Кам'янку, Луганське, а з гранатометів і стрілецької зброї - Зайцеве та Троїцьке. По Зайцевому і Опитному вів вогонь снайпер.

Нагадаємо, станом на 18:00 4 березня від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 52 обстріли, троє військових поранено.

Загалом, впродовж доби, 3 березня, застосовуючи важку артилерію і міномети, бойовики 115 раз обстріляли позиції сил АТО на Донбасі, двоє захисників України отримали поранення.