Минулої доби Україна втратила одного бійця на Донбасі

Наприкінці минулої доби ситуація у районі проведення АТО продовжила загострюватися. Бойовики від застосування гранатометів і стрілецької зброї все частіше переходять до важкого озброєння.

"Так, на приморському напрямку з 18 години і майже до опівночі бойовики обстрілювали з мінометів, гранатометів та озброєння БМП наші опорні пункти неподалік Старогнатівки. Крім того, під час цього протистояння противник застосовував танк та випустив щонайменше 16 артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. У результаті цих обстрілів один наш військовий отримав поранення", – йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Проте найбільш гаряче цієї ночі, за даними штабу, було в районі авдіївської промзони.

"Там із 18 години бандити 5 разів обстрілювали наших захисників з мінометів і різних видів гранатометів. У відповідь українські підрозділи накривали ворога щільним вогнем, який суттєво переважав. На жаль, у результаті цих протистоянь один наш боєць загинув, ще один отримав поранення", – зазначають у штабі.

Крім того, наголошується, що вчора на донецькому напрямку бойовики, порушивши режим тиші під час роботи представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, відкрили вогонь по будинках мирних мешканців у селищі Зайцеве.

"Майже одразу виникла пожежа. Українських військових, які прибули допомогти місцевим загасити вогонь, злочинці також обстріляли. Натомість наші бійці, розуміючи, що ворог цілеспрямовано провокує протистояння, у відповідь вогонь не відкривали, адже на окупованій частині селища проживають цивільні і працюють представники гуманітарної організації", – йдеться у повідомленні.

На луганському напрямку, згідно з повідомленням, наприкінці доби під гранатометні обстріли бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО у Новоолександрівці та Новозванівці.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 35 разів порушили перемир’я. Один український захисник загинув, четверо отримали поранення", – підсумували в штабі.

Нагадаємо, в результаті бойових дій у зоні проведення АТО у вівторок четверо українських військових зазнали поранень.