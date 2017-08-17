Минулої доби Україна втратила одного бійця на Донбасі
"Так, на приморському напрямку з 18 години і майже до опівночі бойовики обстрілювали з мінометів, гранатометів та озброєння БМП наші опорні пункти неподалік Старогнатівки. Крім того, під час цього протистояння противник застосовував танк та випустив щонайменше 16 артилерійських снарядів калібру 152 міліметри. У результаті цих обстрілів один наш військовий отримав поранення", – йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
Проте найбільш гаряче цієї ночі, за даними штабу, було в районі авдіївської промзони.
"Там із 18 години бандити 5 разів обстрілювали наших захисників з мінометів і різних видів гранатометів. У відповідь українські підрозділи накривали ворога щільним вогнем, який суттєво переважав. На жаль, у результаті цих протистоянь один наш боєць загинув, ще один отримав поранення", – зазначають у штабі.
Крім того, наголошується, що вчора на донецькому напрямку бойовики, порушивши режим тиші під час роботи представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, відкрили вогонь по будинках мирних мешканців у селищі Зайцеве.
"Майже одразу виникла пожежа. Українських військових, які прибули допомогти місцевим загасити вогонь, злочинці також обстріляли. Натомість наші бійці, розуміючи, що ворог цілеспрямовано провокує протистояння, у відповідь вогонь не відкривали, адже на окупованій частині селища проживають цивільні і працюють представники гуманітарної організації", – йдеться у повідомленні.
На луганському напрямку, згідно з повідомленням, наприкінці доби під гранатометні обстріли бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО у Новоолександрівці та Новозванівці.
"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 35 разів порушили перемир’я. Один український захисник загинув, четверо отримали поранення", – підсумували в штабі.
Нагадаємо, в результаті бойових дій у зоні проведення АТО у вівторок четверо українських військових зазнали поранень.
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