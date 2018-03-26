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Минулої доби українська сторона втратила бійця на Донбасі

Ще одного військового поранено
За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях в районі проведення АТО.
Минулої доби українська сторона втратила бійця на Донбасі Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у зведенні за добу від 25 березня.

Зокрема, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів агресор обстріляв наші оборонні укріплення в Опитному, Лебединському та Широкиному, а з мінометів 82 калібру й танка вів вогонь поблизу Пісків. Також 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети по наших позиціях в районі Верхньоторецького та Павлополя. З БМП окупанти вели вогонь по силах АТО поблизу Гнутового, а з стрілецької зброї неподалік шахти Бутівка, Кам’янки, Мар’їнки та Красногорівки, інформують у штабі.

На Луганському напрямку зафіксовано 2 обстріли наших позицій. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні наші позиції в Новгородському, а з великокаліберних кулеметів поблизу Троїцького.

На жаль, унаслідок ворожого вогню, один український захисник загинув. Ще один воїн дістав бойову травму. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано медичну допомогу.

Нагадаємо, загалом, за даними Ірини Геращенко, за час збройного конфлікту на Донбасі загинули 2 383 українських військових.

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26 03 2018 08:15
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