Минулої доби в зоні АТО один український боєць загинув, ще семеро були поранені

На кожен обстріл з боку бандформувань наші бійці відкривали щільний вогонь у відповідь

За минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще 7 отримали поранення.

"Найбільш гаряче ввечері і вночі було на донецькому напрямку. З гранатометів, мінометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки бандити тричі били по опорних пунктах сил АТО в районі Авдіївки та Кам’янки. Також противник застосовував гранатомети і стрілецьку зброю неподалік селища Піски та шахти Бутівка. На кожен обстріл з боку бандформувань наші бійці відкривали щільний вогонь у відповідь, жорстко примушуючи злочинців дотримуватись режиму тиші", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

На луганському напрямку НЗФ з великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших укріпленнях у районі Станиці Луганської. А близько опівночі БМП бойовиків працювала по Новозванівці.

На маріупольському напрямку майже упродовж години з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали українські опорні пункти в Богданівці.

Нагадаємо, Росія продовжує намагатися приховувати факт участі російських військових у бойових діях на Донбасі. Командування бойовиків вилучає особисті документи, які можуть вказувати на їх російське громадянство.