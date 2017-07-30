Минулої доби в зоні АТО один український боєць загинув, ще семеро були поранені
Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще 7 отримали поранення.
"Найбільш гаряче ввечері і вночі було на донецькому напрямку. З гранатометів, мінометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки бандити тричі били по опорних пунктах сил АТО в районі Авдіївки та Кам’янки. Також противник застосовував гранатомети і стрілецьку зброю неподалік селища Піски та шахти Бутівка. На кожен обстріл з боку бандформувань наші бійці відкривали щільний вогонь у відповідь, жорстко примушуючи злочинців дотримуватись режиму тиші", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
На луганському напрямку НЗФ з великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших укріпленнях у районі Станиці Луганської. А близько опівночі БМП бойовиків працювала по Новозванівці.
На маріупольському напрямку майже упродовж години з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали українські опорні пункти в Богданівці.
Нагадаємо, Росія продовжує намагатися приховувати факт участі російських військових у бойових діях на Донбасі. Командування бойовиків вилучає особисті документи, які можуть вказувати на їх російське громадянство.
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