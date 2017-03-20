CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа добу в зоні проведення антитерористичної операції 5 військовослужбовців зазнали травм та ран.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Минулої доби в зоні АТО постраждали п'ятеро українських бійців
Цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Новоолександрівці (1 боєць постраждав), Авдіївці (2) та Водяному (2)
Фото:rbc.ua
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських воїнів немає, але п'ятеро бійців отримали поранення та травми", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко в ході брифінгу.
За словами Лисенка цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Новоолександрівці (1 боєць постраждав), Авдіївці (2) та Водяному (2).
Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики лише тричі обстрілювали позиції Збройних сил на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 03 2017 13:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків