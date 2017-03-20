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Минулої доби в зоні АТО постраждали п'ятеро українських бійців

Цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Новоолександрівці (1 боєць постраждав), Авдіївці (2) та Водяному (2)
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 5 військовослужбовців зазнали травм та ран.
Минулої доби в зоні АТО постраждали п Фото:rbc.ua

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських воїнів немає, але п'ятеро бійців отримали поранення та травми", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко в ході брифінгу.

За словами Лисенка цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Новоолександрівці (1 боєць постраждав), Авдіївці (2) та Водяному (2).

Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики лише тричі обстрілювали позиції Збройних сил на Донбасі.

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20 03 2017 13:24
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