Мирне населення Авдіївки обстрілюють з танків

В місті Авдіївка Донецької області бойовики продовжують обстріли з танків, причому стріляють не тільки по позиціях українських військових, але і по мирному населенню.

"Цих танків кілька і вони виїжджають з різних сторін і ведуть вогонь не тільки по позиціям українських військ, але й по цивільних. Позавчора знову було попадання в будинок, він згорів, люди залишилися без житла. Вчора цілий день виїжджав танк і стріляв по цивільних. Обстріли стабільно сильні, це відбувається постійно. З настанням темряви обстріли посилюються. Наші бійці тримаються і намагаються зробити все можливе, щоб припинити ці обстріли", - розповіла прес-офіцер 72 ОМБР ВСУ Олена Мокренчук, інформує "112 Україна".

Про обстріли Авдіївки написав також голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на Facebook. За його словами, вранці бойовики також активізували обстріли.

"Близько 6 ранку рашисти активізували обстріли позицій наших військових в околицях Авдіївки. В самому місті - спокійно. Станом на 8:00 російська сторона в СЦКК все ще не надала письмових гарантій припинення вогню. Ми подали новий запит. Ремонтні бригади готові в будь-який момент вийти на ремонт ЛЕП", - повідомив Жебрівський.

Відзначимо, що в Авдіївці станом на 7:00 немає світла через пошкодження під час обстрілу міста Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції, повідомляє сайт ДержНС. Також водопостачання здійснюється тільки за графіком з міського резервуара.

"Станом на 7 годин 27 лютого централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання в місті, де проживає близько 22 тис. осіб, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу", - сказано в повідомленні.

До аварійно-відновлювальних робіт від ДержНС залучили 33 людей та 12 одиниць техніки.

Нагадаємо, що в результаті декількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ Авдіївка знову залишилася без електропостачання.