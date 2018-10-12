Мирні переговори: сторони єменського конфлікту поки не досягли згоди

Переговори продовжаться на початку наступного року

Спеціальний посланець ООН Мартін Гріффітс заявив у понеділок, що сторони військового конфлікту в Ємені в ході мирних переговорів так і не досягли порозуміння з основних питань - припинення вогню в Худейді та відкриття аеропорту в Сані.

"На даний момент сторони конфлікту – проіранські хусити та просаудівський уряд Ємену – так і не досягли згоди з основних питань на мирних перемовинах. Це стосується припинення вогню в головному порту країни Худейді та відновлення роботи аеропорту столиці Ємена - Сани", - заявив дипломат, повідомляє "УкрІнформ" з посиланням на Reuters.

Гріффітс наголосив, що після завершення 13 грудня даного раунду переговорів, який триває в Швеції з минулої середи, вони продовжаться на початку наступного року, а постійні консультації триватимуть.

Відзначимо, аравійська коаліція на чолі з Саудівською Аравією у 2015 році прийняла рішення втрутитися у внутрішній єменський конфлікт і вторглася у країну, щоб допомогти єменській владі в боротьбі проти повстанців-хуситів.

На початку грудня 2017 року хусити вбили колишнього президента країни Алі Абдаллу Салеха. Повстанці-хусити та вірні Салеху сили були союзниками у боротьбі з міжнародно визнаним урядом Ємену на чолі з Хаді. Однак незадовго до вбивства Салех заявив, що готовий до переговорів із Саудівської Аравією, чим викликав невдоволення хуситів та Ірану.

Близько 130 дітей помирають в охопленому війною Ємені щодня через голод та хвороби.