Мирні переговори: сторони єменського конфлікту поки не досягли згоди
"На даний момент сторони конфлікту – проіранські хусити та просаудівський уряд Ємену – так і не досягли згоди з основних питань на мирних перемовинах. Це стосується припинення вогню в головному порту країни Худейді та відновлення роботи аеропорту столиці Ємена - Сани", - заявив дипломат, повідомляє "УкрІнформ" з посиланням на Reuters.
Гріффітс наголосив, що після завершення 13 грудня даного раунду переговорів, який триває в Швеції з минулої середи, вони продовжаться на початку наступного року, а постійні консультації триватимуть.
Відзначимо, аравійська коаліція на чолі з Саудівською Аравією у 2015 році прийняла рішення втрутитися у внутрішній єменський конфлікт і вторглася у країну, щоб допомогти єменській владі в боротьбі проти повстанців-хуситів.
На початку грудня 2017 року хусити вбили колишнього президента країни Алі Абдаллу Салеха. Повстанці-хусити та вірні Салеху сили були союзниками у боротьбі з міжнародно визнаним урядом Ємену на чолі з Хаді. Однак незадовго до вбивства Салех заявив, що готовий до переговорів із Саудівської Аравією, чим викликав невдоволення хуситів та Ірану.
Близько 130 дітей помирають в охопленому війною Ємені щодня через голод та хвороби.
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