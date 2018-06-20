Мирний житель підірвався на міні у Луганській області

Чоловіка з осколковими травмами ніг доправили до Новоайдарської районної лікарні

Між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що знаходяться вздовж лінії розмежування на Луганщині, на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель.

Це вже четвертий випадок травмування цивільних жителів Луганщини з початку року, повідомив у Facebook голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.

"Ми втратили за ці півроку п'ятьох наших мирних громадян і поховали трьох земляків-військовослужбовців", - зазначив він.

Нагадаємо, на Луганщині внаслідок підриву автомобіля загинула сім'я з чотирьох осіб.

Також, в Донецькій області внаслідок вибуху гранати на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорск" загинув прикордонник Краматорського прикордонного загону.