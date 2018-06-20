CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіж селами Трьохізбенка та Лопаскине, що знаходяться вздовж лінії розмежування на Луганщині, на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мирний житель підірвався на міні у Луганській області
Чоловіка з осколковими травмами ніг доправили до Новоайдарської районної лікарні
Фото: facebook.com/YuriiHarbuz
Це вже четвертий випадок травмування цивільних жителів Луганщини з початку року, повідомив у Facebook голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
"Ми втратили за ці півроку п'ятьох наших мирних громадян і поховали трьох земляків-військовослужбовців", - зазначив він.
Нагадаємо, на Луганщині внаслідок підриву автомобіля загинула сім'я з чотирьох осіб.
Також, в Донецькій області внаслідок вибуху гранати на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорск" загинув прикордонник Краматорського прикордонного загону.
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20 06 2018 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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