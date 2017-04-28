"Миронівський хлібопродукт" Косюка випустив єврооблігацій на $500 млн

Гроші залучають на сім років під 7,75%

Український сільськогосподарський холдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка (компанія найвідоміша завдяки бренду "Наша Ряба") розмістив єврооблігації на $500 млн.

Гроші залучають під 7,75% річних. Термін погашення паперів - 10 травня 2024 року, повідомляє сайт компанії.

МХП використовує залучені гроші на викуп попередніх, дорожчих облігацій зі ставкою 8,25% і терміном погашення у 2020 році. Компанія повідомляє, що проведе для цього спеціальний тендер з максимальним об'ємом до $350 млн.

Решта грошей піде на рефінансування короткострокової заборгованості, загальні корпоративні цілі і розширення виробництва у сфері птахівництва та рослинництва.

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МХП став другою українською компанією, яка вийшла на зовнішні ринки капіталу цього року. У січні 2017 року Kernel Holdings Андрія Веревського випустив п'ятирічні єврооблігації на суму $500 млн зі ставкою 8,875%.

До "Кернел" три роки ні державі Україна, ні українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди (окрім облігацій, гарантованих урядом США в рамках фінансової допомоги Україні).

Нагадаємо, що міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна готує на осінь розміщення євробондів на 1 мільярд доларів.