"Миронівський хлібопродукт" Косюка випустив єврооблігацій на $500 млн
Гроші залучають під 7,75% річних. Термін погашення паперів - 10 травня 2024 року, повідомляє сайт компанії.
МХП використовує залучені гроші на викуп попередніх, дорожчих облігацій зі ставкою 8,25% і терміном погашення у 2020 році. Компанія повідомляє, що проведе для цього спеціальний тендер з максимальним об'ємом до $350 млн.
Решта грошей піде на рефінансування короткострокової заборгованості, загальні корпоративні цілі і розширення виробництва у сфері птахівництва та рослинництва.
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МХП став другою українською компанією, яка вийшла на зовнішні ринки капіталу цього року. У січні 2017 року Kernel Holdings Андрія Веревського випустив п'ятирічні єврооблігації на суму $500 млн зі ставкою 8,875%.
До "Кернел" три роки ні державі Україна, ні українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди (окрім облігацій, гарантованих урядом США в рамках фінансової допомоги Україні).
Нагадаємо, що міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна готує на осінь розміщення євробондів на 1 мільярд доларів.
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