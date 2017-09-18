Миротворчі місії повинні дотримуватися тих цілей, для яких вони створені, - Трамп
"Всі миротворчі місії (повинні - ред.) дотримуватися тих цілей, для яких вони були створені. Тому наша робота - показати людям, що ми зробимо все, щоб реформуватися і діяти", - заявив Трамп під час засідання Генеральної асамблеї ООН, інформує "Слово і Діло".
"Якщо ми будемо фокусуватися на результатах, а не на процесі, для того, щоб пам'ятати про людей, яких ми представляємо, ми повинні бути впевнені у тому, що жоден член ООН не сидить тут марно", - додав Трамп.
Нагадаємо, що спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатимуть миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки.
Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, зокрема на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат.
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