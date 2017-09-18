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Миротворчі місії повинні дотримуватися тих цілей, для яких вони створені, - Трамп

Трамп закликає фокусуватися на процесі, а не на результатах
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підкреслив, що миротворчі місії ООН повинні дотримуватися тих цілей, для яких вони були створені.
Миротворчі місії повинні дотримуватися тих цілей, для яких вони створені, - Трамп Фото: AFP

"Всі миротворчі місії (повинні - ред.) дотримуватися тих цілей, для яких вони були створені. Тому наша робота - показати людям, що ми зробимо все, щоб реформуватися і діяти", - заявив Трамп під час засідання Генеральної асамблеї ООН, інформує "Слово і Діло".

"Якщо ми будемо фокусуватися на результатах, а не на процесі, для того, щоб пам'ятати про людей, яких ми представляємо, ми повинні бути впевнені у тому, що жоден член ООН не сидить тут марно", - додав Трамп.

Нагадаємо, що спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатимуть миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки.

Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, зокрема на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат.

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