Росія блокує введення миротворців ООН в зону АТО, - заступник глави МЗС

Росія блокує введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі.

Український уряд розглядає різні варіанти встановлення миру на Донбасі.

"Якщо мінські угоди за три роки не призвели до миру, то, можливо, є якісь додаткові механізми, які ми маємо вжити, як український уряд, щоб забезпечити мир нашому народові. Саме тому ми говоримо і про миротворчі сили у будь-якому форматі… Обговорювався варіант озброєння місії ОБСЄ легкою зброєю, щоб вони почувалися більш впевнено і могли відвідати ті місця, які мають відвідати. Інший варіант – забезпечення миротворцями ООН. Безумовно, ми знаємо хто це блокує – та ж Росія, яка стоїть за спиною у бойовиків", – заявив перший заступник міністра закордонних справ України, голова місії України при НАТО Вадим Пристайко в ефірі "Радіо Свобода".

Зазначимо, представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук попереджає, що питання введення миротворчої місії, який останнім часом активно піднімає українська сторона, має велику кількість нюансів.

Нагадаємо, що Україна вже два роки просить ввести миротворців на Донбас.

На початку березня 2015 року Президент Петро Порошенко підписав указ про звернення до Ради безпеки ООН з проханням про введення миротворців на Донбас. Документ ввів в дію рішення РНБО "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".

У червні 2015 року було прийнято закон, який регулює питання проведення на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки в частині розширення підстав для допуску і перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України.

Через рік Україна висловила подив у зв'язку з бездіяльністю Радбезу ООН у відповідь на прямий запит Києва про розгортання в окупованих регіонах Донбасу миротворчої місії ООН.

У вересні Порошенко має намір знову підняти це питання на сесії Генеральної асамблеї ООН.