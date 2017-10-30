Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Миротворці ООН почнуть роботу в зоні АТО, коли Росія виведе звідти свої війська, - Волкер

Представники матимуть повний контроль над усією зоною конфлікту
Миротворча місія ООН зможе розпочати свою роботу, коли Кремль виведе свої сили з Донбасу.
Миротворці ООН почнуть роботу в зоні АТО, коли Росія виведе звідти свої війська, - Волкер Фото: novynarnia.com

Про це заявив Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю виданню "Громадське". 

Він зауважив, що спочатку сторони конфлікту повинні визначити мандат місії, її чисельність та склад, через що зараз продовжуються перемовини. 

За його словами, присутність представників місії дасть можливість перейти до політичних кроків, прописаних у Мінських угодах.

Миротворці також будуть виконувати три основних завдання:

"Матимуть повний контроль над усією зоною конфлікту, а не лише над лінією зіткнення та вільним пересуванням нею; будуть моніторити зберігання важкого озброєння - так, щоб воно перебувало в одному місці і не розміщувалося ще десь. І третє – контролюватимуть російсько-український кордон", - наголосив Волкер.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс підтримує український варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Раніше  Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Як відомо,  5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2017 08:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.