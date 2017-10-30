Миротворці ООН почнуть роботу в зоні АТО, коли Росія виведе звідти свої війська, - Волкер

Миротворча місія ООН зможе розпочати свою роботу, коли Кремль виведе свої сили з Донбасу.

Про це заявив Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю виданню "Громадське".

Він зауважив, що спочатку сторони конфлікту повинні визначити мандат місії, її чисельність та склад, через що зараз продовжуються перемовини.

За його словами, присутність представників місії дасть можливість перейти до політичних кроків, прописаних у Мінських угодах.

Миротворці також будуть виконувати три основних завдання:

"Матимуть повний контроль над усією зоною конфлікту, а не лише над лінією зіткнення та вільним пересуванням нею; будуть моніторити зберігання важкого озброєння - так, щоб воно перебувало в одному місці і не розміщувалося ще десь. І третє – контролюватимуть російсько-український кордон", - наголосив Волкер.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс підтримує український варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Раніше Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.