Мисливцям дозволили відстріл 160 особин лося у 2017 році

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, який у лютому оголосив, що в Україні на 25 років заборонено полювання на лосів, пішов на поступки мисливцям і дозволив відстріл 160 особин лося у 2017 році.

"Тільки-но підписав ліміти використання мисливських тварин у цьому мисливському сезоні... Ті, хто стежить за цією історією, добре знають, що ліміти не затверджувалися протягом кількох місяців через інформацію про критичне зменшення популяції лося в Україні ... За результатами все ж досить конструктивного діалогу на рівні двох міністерств (агрополітики та екології і природних ресурсів) узгоджено ліміти на відстріл 160 особин лося. Це вдвічі менше, ніж пропонували мисливці", - написав Семерак у Facebook.

Міністр виправдовується, що як чиновник не міг не зважати на позицію представників мисливської галузі "про загрозу її розвалу, якщо сезон полювання не буде проведено взагалі".

Семерак хоче організувати наукове дослідження поточної ситуації з популяцією лося в Україні.

"Якщо кількість цих тварин критично мала і це підтвердиться, то ми знову повернемося до введення заборони полювати. Учені вважають, що найкращим часом для здійснення таких досліджень є зима. Навесні будемо мати науково обґрунтовані результати", - підсумував він.