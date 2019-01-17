Митники конфіскували 1600 щигликів, яких везли до Йорданії. Птахи гинуть у тісних клітках

В аеропорту "Бориспіль" митники перехопили вантаж з живими птахами, який намагалися вивезти за підробленими документами.

Ліванець хотів розмістити 1600 щиглів на складі тимчасового зберігання в аеропорту, поки оформить митні документи. Він надав документи від громадського об'єднання, в яких птахів оцінили на суму в 80 тисяч гривень, повідомляють на сайті Державної фіскальної служби.

Митники почали перевіряти папери ліванця і з'ясували, що ГО, від якого начебто і перевозилися птахи, не має права здійснювати такі поставки.

Будь-яких додаткових документів на закупівлю живих декоративних птахів у іноземця не було.

Щигликів вилучили до рішення суду і відправили на зберігання до кінноспортивного комплексу "Магнат".

Ксенія Середа, журналістка телеканалу "Україна", яка перебуває у комплексі на своїй сторінці у Facebook написала, птахів досі тримають у тісних клітках. Третина з них вже загинули.

У коментарях вона додає, клітки опломбовані, зняти пломбу можна лише з дозволу Мінекології. Там, у свою чергу, мають з'ясувати, що птахи не вирощені в неволі.

У "Магнат" вже приїхали волонтери. Вони поять і кормлять щигликів.

Нагадаємо, що ввечері в середу, 18 жовтня, працівники Держприкордонслужби України затримали в аеропорту "Бориспіль" чоловіка, який хотів нелегально вивезти в Об'єднані арабські емірати (ОАЕ) трьох соколів.