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Митники затримали іноземця зі $125 тисячами в рюкзаку

Партію валюти пасажир перевозив у паперовому пакеті в рюкзаку
Співробітники Київської митниці затримали іноземця, який злочинним шляхом намагався ввезти в Україну 125 тис. доларів.
Митники затримали іноземця зі $125 тисячами в рюкзаку Фото: trassae95.com

Про це в понеділок, 29 січня, повідомили в прес-службі ДФС.

Спробу незаконного ввезення валюти припинили співробітники Київської митниці. Партію валюти пасажир, який прибув в Україну транзитом з Туреччини, перевозив у паперовому пакеті в рюкзаку.

"За протоколом про порушення митних правил, було вилучено 125,2 тис. доларів", - йдеться в повідомленні відомства.

Загалом з початку року Київська митниця ДФС склала 10 протоколів про порушення митних правил щодо перевезення валюти на загальну суму понад 4,5 млн гривень. Протягом 2017 року було складено 255 таких протоколів на 39,2 млн гривень.

Нагадаємо, прикордонники відділу "Шегині" (Львівська область) виявили "Мерседес", в якому хотіли незаконно вивезти з України до Польщі 100 тис фунтів і майже 400 тис злотих.

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29 01 2018 21:19
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