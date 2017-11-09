Митниці перерахували понад 8 млрд грн на ремонт доріг, - ДФС

Загалом за результатами 8 місяців 2017 року до бюджету перераховано 196,3 млрд гривень митних платежів

Протягом січня-серпня 2017 року на реконструкцію доріг в рамках експерименту щодо перерахування 50% від перевиконання надходжень митних платежів забезпечено 8,14 млрд гривень.

"Загалом за результатами 8 місяців 2017 року до бюджету перераховано 196,3 млрд гривень митних платежів. Індикативні показники Міністерства фінансів перевиконано на 12,2%, додатково забезпечено 21,3 млрд гривень", - повідомляє прес-служба ДФС.

Як наголошується, порівняно з відповідним періодом минулого року фактичні надходження зросли на 34,9%, або майже на 50,8 млрд гривень.

Зокрема, у серпні перераховано 26,9 млрд гривень митних платежів, що складає 101,2% виконання індикативу Мінфіну, додатково надійшло 321 млн грн.

"Порівняно з серпнем 2016 року надходження зросли на 23,9%, або майже на 5,2 млрд гривень. Середньоденні надходження у серпні 2017 року склали 1,2 млрд гривень, що порівняно з аналогічним періодом минулого року більше на 24%, або на 236 млн гривень", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив виділення додаткових 800 млн гривень на ремонт доріг.