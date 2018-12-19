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Митрополит Драбинко у храмі УПЦ МП оголосив про перехід до помісної церкви: віряни аплодували

Наразі Спасо-Преображенський храм відноситься до церкви Московського патріархату
Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр (Драбинко) провів літургію у Спасо-Преображенському храмі Києва. На службі він оголосив про перехід до помісної церкви України, і присутні у храмі віряни зустріли його слова оплесками.
Митрополит Драбинко у храмі УПЦ МП оголосив про перехід до помісної церкви: віряни аплодували Митрополит Олександр Драбинко. Фото: zn.ua

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр (Драбинко) провів літургію у Спасо-Преображенському храмі Києва. На службі він оголосив про перехід до помісної церкви України, і присутні у храмі віряни зустріли його слова оплесками, повідомив кореспондент Громадського.

Наразі Спасо-Преображенський храм відноситься до церкви Московського патріархату.

Після створення в Україні Православної церкви на Об’єднавчому соборі, в МП заборонили Драбинку проводити службу в цьому храмі, адже він вирішив перейти до нової церкви. Однак Парафіяльна рада 18 грудня постановила, що Драбинко має право служити у храмі та залишитися його настоятелем.

"Сьогодні я вперше під час літургії поминав Вселенського патріарха та Блаженнішого митрополита Київського Епіфанія. Та, на жаль, частина прихожан та священнослужителів не прийняли мого долучення до ПЦУ, відтак покинули храм. Але я сподіваюся, що вони повернуться. Наші двері відкриті", - сказав Драбинко в коментарі Громадському.

Як відомо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.

 

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19 12 2018 12:33
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