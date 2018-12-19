Митрополит Драбинко у храмі УПЦ МП оголосив про перехід до помісної церкви: віряни аплодували

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр (Драбинко) провів літургію у Спасо-Преображенському храмі Києва. На службі він оголосив про перехід до помісної церкви України, і присутні у храмі віряни зустріли його слова оплесками, повідомив кореспондент Громадського.

Наразі Спасо-Преображенський храм відноситься до церкви Московського патріархату.

Після створення в Україні Православної церкви на Об’єднавчому соборі, в МП заборонили Драбинку проводити службу в цьому храмі, адже він вирішив перейти до нової церкви. Однак Парафіяльна рада 18 грудня постановила, що Драбинко має право служити у храмі та залишитися його настоятелем.