Митрополит Драбинко у храмі УПЦ МП оголосив про перехід до помісної церкви: віряни аплодували
Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр (Драбинко) провів літургію у Спасо-Преображенському храмі Києва. На службі він оголосив про перехід до помісної церкви України, і присутні у храмі віряни зустріли його слова оплесками, повідомив кореспондент Громадського.
Наразі Спасо-Преображенський храм відноситься до церкви Московського патріархату.
Після створення в Україні Православної церкви на Об’єднавчому соборі, в МП заборонили Драбинку проводити службу в цьому храмі, адже він вирішив перейти до нової церкви. Однак Парафіяльна рада 18 грудня постановила, що Драбинко має право служити у храмі та залишитися його настоятелем.
Митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) оголосив про перехід до Помісної церкви України — віряни привітали його оплесками pic.twitter.com/z76uZxWKla— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 грудня 2018 р.
"Сьогодні я вперше під час літургії поминав Вселенського патріарха та Блаженнішого митрополита Київського Епіфанія. Та, на жаль, частина прихожан та священнослужителів не прийняли мого долучення до ПЦУ, відтак покинули храм. Але я сподіваюся, що вони повернуться. Наші двері відкриті", - сказав Драбинко в коментарі Громадському.
Як відомо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
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