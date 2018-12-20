Митрополит Епіфаній провів зустріч з послом США в Україні

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо низки питань

20 грудня в Михайлівському Видубицькому монастирі відбулася зустріч посла США в Україні Марі Йованович з предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм

"Митрополит подякував Сполученим Штатам Америки за зусилля, спрямовані на захист свободи віросповідання в усьому світі, а потім - за підтримку права православних в Україні на незалежну Церкву, згідно з власним вибором" - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо низки питань, пов'язаних з практичними аспектами виникнення ПЦУ.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за проект закону №5309 згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.