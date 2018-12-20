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Митрополит Епіфаній провів зустріч з послом США в Україні

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо низки питань
20 грудня в Михайлівському Видубицькому монастирі відбулася зустріч посла США в Україні Марі Йованович з предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм
Митрополит Епіфаній провів зустріч з послом США в Україні Марі Йованович Фото: pravda.com.ua

"Митрополит подякував Сполученим Штатам Америки за зусилля, спрямовані на захист свободи віросповідання в усьому світі, а потім - за підтримку права православних в Україні на незалежну Церкву, згідно з власним вибором" - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо низки питань, пов'язаних з практичними аспектами виникнення ПЦУ.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за проект закону №5309 згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

 

 

 
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20 12 2018 22:50
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