CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ20 грудня в Михайлівському Видубицькому монастирі відбулася зустріч посла США в Україні Марі Йованович з предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом ЕпіфаніємПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Митрополит Епіфаній провів зустріч з послом США в Україні
Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо низки питань
Марі Йованович Фото: pravda.com.ua
"Митрополит подякував Сполученим Штатам Америки за зусилля, спрямовані на захист свободи віросповідання в усьому світі, а потім - за підтримку права православних в Україні на незалежну Церкву, згідно з власним вибором" - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо низки питань, пов'язаних з практичними аспектами виникнення ПЦУ.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за проект закону №5309 згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
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20 12 2018 22:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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