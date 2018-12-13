Митрополит Константинополя прибув до Андріївської церкви проводити першу службу Галльський - повірений Константинополя, який і проголошував рішення про те, що Україна отримає автокефалію

Митрополит Константинопольського патріархату Еммануїл Галльський прибув до Андріївської церкви в Києві проводити першу службу Вселенського патріархату.

Фото: УНІАН

13 грудня перше в історії богослужіння, коли віряни усіх православних церков України можуть провести літургію з представниками Константинополя, інформує Hromadske. Саме митрополит Галльський очолюватиме Об'єднавчий собор 15 грудня, на якому відбудеться об'єднання православних церков та оберуть голову єдиної помісної православної церкви в Україні. До Андріївської церкви, в якій раніше проводила службу Українська автокефальна православна церква, прибули двоє повірених Вселенського патріархату. Вони приїхали о 09:20, а о 09:30 розпочалася служба — у день православного свята, дня святого Андрія Первозванного. Додамо, 12 грудня представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл прибув до Києва для підготовки Об'єднавчого собору.

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