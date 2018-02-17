Мюнхенської конференції для України не відбулося, - Лубківський
"Мюнхенська конференція викликала у мене неоднозначну реакцію, оскільки вона, на жаль, не стала пошуком шляхів для врегулювання ситуації на сході України і зупинення агресії РФ", - наголосив він в ефірі каналу 112.ua
"Неприємною несподіванкою стало те, що у Мюнхені не відбулася зустріч у Нормандському форматі. Для чого було її тоді анонсувати? Мюнхенська конференція нічого не мала вирішити і вона нічого не вирішила. Усі учасники відверто уникали обговорення "українського питання", - зазначив дипломат.
Мюнхенська безпекова конференція триватиме з 16 по 18 лютого. Головні питання, що обговорюватимуться на цьогорічному форумі, стосуватимуться майбутнього Європи, трансатлантичних відносин та конфлікту на Близькому Сході.
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