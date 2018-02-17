Мюнхенської конференції для України не відбулося, - Лубківський

Лубківський підкреслив, що безпекову конференцію треба проводити в Києві і саме з такою ініціативою варто виходити українському президенту і зовнішньополітичному відомству

Мюнхенської конференції для України не відбулося. Так вважає радник з міжнародних питань Руху "Справедливість" посол Маркіян Лубківський.

"Мюнхенська конференція викликала у мене неоднозначну реакцію, оскільки вона, на жаль, не стала пошуком шляхів для врегулювання ситуації на сході України і зупинення агресії РФ", - наголосив він в ефірі каналу 112.ua

"Неприємною несподіванкою стало те, що у Мюнхені не відбулася зустріч у Нормандському форматі. Для чого було її тоді анонсувати? Мюнхенська конференція нічого не мала вирішити і вона нічого не вирішила. Усі учасники відверто уникали обговорення "українського питання", - зазначив дипломат.

Мюнхенська безпекова конференція триватиме з 16 по 18 лютого. Головні питання, що обговорюватимуться на цьогорічному форумі, стосуватимуться майбутнього Європи, трансатлантичних відносин та конфлікту на Близькому Сході.