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Myway Airlines відкриє регулярні рейси з Тбілісі та Батумі до Харкова

До кінця цього року авіакомпанія планує відкрити рейси в Київ
Нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines відкриє регулярні рейси до Харкова з Тбілісі з 12 червня і з Батумі з 13 червня.
Myway Airlines відкриє регулярні рейси з Тбілісі та Батумі до Харкова Фото: alternativeairlines.com/myway-airlines

Регулярні польоти за маршрутом Тбілісі-Харків-Тбілісі відкриють з 12 червня 2018 з частотою виконання двічі на тиждень, вівторками і суботами, на бортах Boeing 737-800.

Регулярні рейси Батумі-Харків-Батумі також будуть виконуватися на Boeing 737-800 двічі на тиждень - середами і суботами з 13 червня 2018.

"Слід зазначити, що Харків буде не єдиним пунктом призначення в Україні. До кінця цього року авіакомпанія планує відкрити рейси в Київ", - заявляють в авіакомпанії.

Флот Myway Airlines складається з двох Boeing 737-800, третій літак поповнить флот на початку липня, четвертий - в грудні.

Myway Airlines створена в 2018 році і є проектом китайської групи Hualing Group.

 

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11 06 2018 13:59
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