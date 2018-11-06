Myway Airlines відкриє регулярні рейси з Тбілісі та Батумі до Харкова

До кінця цього року авіакомпанія планує відкрити рейси в Київ

Нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines відкриє регулярні рейси до Харкова з Тбілісі з 12 червня і з Батумі з 13 червня.

Регулярні польоти за маршрутом Тбілісі-Харків-Тбілісі відкриють з 12 червня 2018 з частотою виконання двічі на тиждень, вівторками і суботами, на бортах Boeing 737-800.

Регулярні рейси Батумі-Харків-Батумі також будуть виконуватися на Boeing 737-800 двічі на тиждень - середами і суботами з 13 червня 2018.

"Слід зазначити, що Харків буде не єдиним пунктом призначення в Україні. До кінця цього року авіакомпанія планує відкрити рейси в Київ", - заявляють в авіакомпанії.

Флот Myway Airlines складається з двох Boeing 737-800, третій літак поповнить флот на початку липня, четвертий - в грудні.

Myway Airlines створена в 2018 році і є проектом китайської групи Hualing Group.