CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНова грузинська авіакомпанія Myway Airlines відкриє регулярні рейси до Харкова з Тбілісі з 12 червня і з Батумі з 13 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Myway Airlines відкриє регулярні рейси з Тбілісі та Батумі до Харкова
До кінця цього року авіакомпанія планує відкрити рейси в Київ
Фото: alternativeairlines.com/myway-airlines
Регулярні польоти за маршрутом Тбілісі-Харків-Тбілісі відкриють з 12 червня 2018 з частотою виконання двічі на тиждень, вівторками і суботами, на бортах Boeing 737-800.
Регулярні рейси Батумі-Харків-Батумі також будуть виконуватися на Boeing 737-800 двічі на тиждень - середами і суботами з 13 червня 2018.
"Слід зазначити, що Харків буде не єдиним пунктом призначення в Україні. До кінця цього року авіакомпанія планує відкрити рейси в Київ", - заявляють в авіакомпанії.
Флот Myway Airlines складається з двох Boeing 737-800, третій літак поповнить флот на початку липня, четвертий - в грудні.
Myway Airlines створена в 2018 році і є проектом китайської групи Hualing Group.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 06 2018 13:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"