Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

МЗС Британії попереджає громадян про ризики поїздок до Росії

МЗС рекомендує британцям проявляти пильність в РФ
МЗС Великої Британії оновив рекомендації для громадян щодо можливих ризиків під час поїздок до Росії через політичну напруженість між двома країнами.
МЗС Британії попереджає громадян про ризики поїздок до Росії Фото: reuters.com

"Через посилення політичної напруженості між Великою Британією і Росією ви повинні знати про можливості антибританських настроїв або прояви агресії в цей час", - йдеться в повідомленні на сайті  МЗС.

МЗС рекомендує британцям проявляти пильність в РФ, уникати будь-яких протестів чи демонстрацій і не публікувати публічні коментарі про політичні події.

"У той час як британське посольство в Москві не поінформоване про будь-які підвищені труднощі для британців, які подорожують до Росії в цей час, ви повинні уважно стежити за політикою безпеки і стежити за рекомендаціями", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 російські дипломати мають протягом тижня залишити Великобританію.

Додамо, що прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що уряд Великої Британії готовий застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2018 18:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.