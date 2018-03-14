МЗС Британії попереджає громадян про ризики поїздок до Росії

МЗС Великої Британії оновив рекомендації для громадян щодо можливих ризиків під час поїздок до Росії через політичну напруженість між двома країнами.

"Через посилення політичної напруженості між Великою Британією і Росією ви повинні знати про можливості антибританських настроїв або прояви агресії в цей час", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

МЗС рекомендує британцям проявляти пильність в РФ, уникати будь-яких протестів чи демонстрацій і не публікувати публічні коментарі про політичні події.

"У той час як британське посольство в Москві не поінформоване про будь-які підвищені труднощі для британців, які подорожують до Росії в цей час, ви повинні уважно стежити за політикою безпеки і стежити за рекомендаціями", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 російські дипломати мають протягом тижня залишити Великобританію.

Додамо, що прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що уряд Великої Британії готовий застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.