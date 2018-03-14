МЗС Британії попереджає громадян про ризики поїздок до Росії
"Через посилення політичної напруженості між Великою Британією і Росією ви повинні знати про можливості антибританських настроїв або прояви агресії в цей час", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС.
МЗС рекомендує британцям проявляти пильність в РФ, уникати будь-яких протестів чи демонстрацій і не публікувати публічні коментарі про політичні події.
"У той час як британське посольство в Москві не поінформоване про будь-які підвищені труднощі для британців, які подорожують до Росії в цей час, ви повинні уважно стежити за політикою безпеки і стежити за рекомендаціями", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що 23 російські дипломати мають протягом тижня залишити Великобританію.
Додамо, що прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що уряд Великої Британії готовий застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.
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