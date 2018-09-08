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МЗС Британії: Росія повинна знати ціну за застосування хімічної зброї

Раніше посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США
Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант прокоментував інформацію про те, що США можуть запровадити нові санкції проти Росії.
МЗС Британії: Росія повинна знати ціну за застосування хімічної зброї Фото: liveinternet.ru

"Якщо ми збираємося не дати хімічній і біологічній зброї, в тому числі нервово-паралітичним агентам, стати новою страхітливою нормою XXI століття, то такі держави, як Росія, які використовують або потурають їх застосування, повинні знати, що за це потрібно заплатити свою ціну. Дякую США, які рішуче нас в цьому підтримують", - написав Хант у Twitter.

Напередодні повідомлялось, що Сполучені Штати введуть нові санкції проти Росії через використання хімічної зброї під час отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії. Очікується, що ці санкції наберуть чинності приблизно 22 серпня 2018 року.

Посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, що 4 березня 2018 року в англійському місті Солсбері був отруєний раніше засуджений в Росії за шпигунство на користь Лондона екс-розвідник ГРУ Сергій Скрипаль. Разом з ним постраждала його донька Юлія. У Великобританії заявили, що росіяни отруїли Скрипалів речовиною нервово-паралітичної дії "Новачок", яку розробляли в СРСР і РФ.

18 травня стало відомо, що Сергій Скрипаль вийшов з лікарні. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня.

Британія вважає, що російські спецслужби кілька місяців стежили за Сергієм і Юлією Скрипалями, перш ніж вони були отруєні в Солсбері.

 

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09 08 2018 13:38
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