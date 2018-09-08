МЗС Британії: Росія повинна знати ціну за застосування хімічної зброї

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант прокоментував інформацію про те, що США можуть запровадити нові санкції проти Росії.

"Якщо ми збираємося не дати хімічній і біологічній зброї, в тому числі нервово-паралітичним агентам, стати новою страхітливою нормою XXI століття, то такі держави, як Росія, які використовують або потурають їх застосування, повинні знати, що за це потрібно заплатити свою ціну. Дякую США, які рішуче нас в цьому підтримують", - написав Хант у Twitter.

Напередодні повідомлялось, що Сполучені Штати введуть нові санкції проти Росії через використання хімічної зброї під час отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії. Очікується, що ці санкції наберуть чинності приблизно 22 серпня 2018 року.

Посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.