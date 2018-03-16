МЗС Британії вважає, що наказ отруїти Скрипаля віддав особисто Путін

Глава британського МЗС наголосив, що Лондон водночас не має нічого проти самих росіян

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив у п'ятницю, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новічок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.

Про це повідомляє Reuters.

"У нас суперечка з путінським Кремлем і з його рішенням - а ми вважаємо, що практично напевне направити використання нервово-паралітичної речовини на вулицях Великої Британії, на вулицях Європи вперше після Другої світової війни було його рішенням", - заявив британський міністр.

Глава британського МЗС наголосив, що Лондон водночас не має нічого проти самих росіян. "В результаті того, що відбувається, русофобії не повинно бути", - сказав Джонсон.

Зазначимо, в зв'язку з інцидентом Британія розробляє економічні заходи впливу на багатих росіян, чиї активи знаходяться у Великобританії.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

Трамп, Мей, Меркель та Макрон наголошують, що військову нервово-паралітичну речовину, розроблену в Росії, вперше після Другої світової війни використано для нападу в Європі.

"Це є нападом на суверенітет Сполученого Королівства. Така практика явно порушує положення Конвенції про хімічну зброю і міжнародне право. Це загрожує всій нашій безпеці", - йдеться у заяві.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.