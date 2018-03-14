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МЗС Британії викликало російського посла

Мей виступить перед парламентом з приводу отруєння Скрипаля
До МЗС Великої Британії викликали російського посла Олександра Яковенка.
МЗС Британії викликало російського посла Шоу Королівських повітряних сил Фото: EPA

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

"Британія викликала російського посла до МЗС" - йдеться у повідомленні видання у Twitter.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виступить перед парламентом у середу з приводу отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки.

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.

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14 03 2018 14:55
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