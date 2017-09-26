НОВИНИМЗС Естонії в рамках головування країни в Раді ЄС відкрив інтернет-портал, де всі бажаючі можуть отримати поточну інформацію про застосовані Євросоюзом санкції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС Естонії запустило портал з інформацією про санкції ЄС
"Важливо, щоб громадськість знала, які обов'язки пов'язані з санкціями для приватного і публічного сектора ЄС"
Фото: syajvo.com.ua
"На відміну від зовнішньополітичних заяв санкції безпосередньо зобов'язують підприємців і громадян країн-членів утримуватися від певних дій. Тому важливо, щоб громадськість знала, які обов'язки пов'язані з санкціями для приватного і публічного сектора ЄС. Зараз немає можливості швидко і легко знаходити інформацію. Вона записана в сотнях складних правових актів, для пошуку оновлених версій яких потрібні спеціальні знання і на пошук яких йде багато часу", - розповіли у відомстві, пише Delfi.
Як повідомляв iPress.ua, глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель вважає, якщо введення миротворчої місії ООН на Донбас призведе до встановлення перемир’я, з Росії можна почати поступово знімати санкції.
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