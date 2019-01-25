МЗС Фінляндії перерахувало 400 тисяч євро на фейковий рахунок шахраїв

Поліції вдалося заморозити рахунки і повернути більш ніж половину відправленої суми

У Фінляндії поліція розслідує спробу крадіжки 400 тисяч євро у МЗС країни, призначених для розвитку правової системи Киргизстану.

Шахраї спробували провернути схему минулого року і частково їм це вдалося, повідомляє "Європейська правда"

За даними поліції, злочинці відправляли у фінське МЗС електорнні листи нібито від іменів співробітників програми розвитку ООН. Насправді ж вони зламали сервери програми за кордоном.

МЗС країни має домовленість із проектом програми ООН та в минулому вже перераховувало кошти для нього. Тож, не підозрюючи шайхрайства, перерахували кошти і цього разу. Лише коли у проекті ООН поцікавились, чому кошти не надходять, у МЗС запідозрили шахрайство.

З'ясувалось, що гроші перераховували на рахунок приватної особи. Поліції вдалося заморозити рахунки і повернути більш ніж половину відправленої суми. Та злочинці встигли отримати 170 тисяч євро.

Фінська поліція вважає, що за шахрайством стоїть злочинне угруповання. У цій справі за підозрою у відмиванні коштів проходять троє осіб.

Проект Міністерства закордонних справ Фінляндії в Киргизстані почався в 2014 році і триватиме до 2021 року з бюджетом 3,7 мільйона євро.

Нагадаємо, що у Фінляндії всі діти, які з'являться на світ в 2019-2021 роках, отримають у подарунок книгу.