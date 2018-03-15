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МЗС: Греція утримує 148 громадян України, 132 з них - за перевезення нелегалів

16 громадян України були звільнені за рішенням суду достроково в 2017 році, ще трьох звільнили в 2018 році
У Греції за станом на початок березня 2018 року затримали 148 громадян України, 132 з яких - за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.
МЗС: Греція утримує 148 громадян України, 132 з них - за перевезення нелегалів Фото: Reuters

Про це заявив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За результатами зустрічі в Міністерстві юстиції Греції минулого тижня грецька сторона повідомила, що станом на 5 березня 2018 року в Греції затримані і утримуються 148 громадян України, 105 з них засуджені до різних термінів покарання, по 43 проходять слідчі дії, або ж справа знаходиться на етапі досудового розслідування", - сказала Кирилич.

Серед затриманих громадян України, які є і членами екіпажів іноземних суден, і тими, хто був затриманий за перевезення нелегальних мігрантів, 132 затримані за перевезення нелегалів.

Представник МЗС також зазначив, що 16 громадян України були звільнені за рішенням суду достроково в 2017 році, ще трьох звільнили в 2018 році.

"Ми продовжуємо констатувати висхідну динаміку затримань громадян України за перевезення нелегальних мігрантів", - зазначив Кирилич.

За його словами, законодавство Греції передбачає до 25 років позбавлення волі за перевезення нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, 13 березня у Нігерії заарештували швейцарський танкер San Padre Pio з українським екіпажем за незаконну торгівлю паливом.

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15 03 2018 15:00
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