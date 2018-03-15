МЗС: Греція утримує 148 громадян України, 132 з них - за перевезення нелегалів
Про це заявив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"За результатами зустрічі в Міністерстві юстиції Греції минулого тижня грецька сторона повідомила, що станом на 5 березня 2018 року в Греції затримані і утримуються 148 громадян України, 105 з них засуджені до різних термінів покарання, по 43 проходять слідчі дії, або ж справа знаходиться на етапі досудового розслідування", - сказала Кирилич.
Серед затриманих громадян України, які є і членами екіпажів іноземних суден, і тими, хто був затриманий за перевезення нелегальних мігрантів, 132 затримані за перевезення нелегалів.
Представник МЗС також зазначив, що 16 громадян України були звільнені за рішенням суду достроково в 2017 році, ще трьох звільнили в 2018 році.
"Ми продовжуємо констатувати висхідну динаміку затримань громадян України за перевезення нелегальних мігрантів", - зазначив Кирилич.
За його словами, законодавство Греції передбачає до 25 років позбавлення волі за перевезення нелегальних мігрантів.
Нагадаємо, 13 березня у Нігерії заарештували швейцарський танкер San Padre Pio з українським екіпажем за незаконну торгівлю паливом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах
- "Темные времена" - это фильм, искажающий историю. Как было на самом деле?