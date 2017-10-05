МЗС хоче взнати найпоширеніші запитання українців про "безвіз"

Запитання від громадян просять надсилати на адресу bezviz@mfa.gov.ua

Департамент консульської служби МЗС України відкрив канал комунікації для громадян щодо порядку безвізових поїздок до країн Шенгенскої зони.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив департамент консульської служби.

Запитання від громадян просять надсилати на адресу bezviz@mfa.gov.ua.

"Відповіді на найбільш поширені запитання будуть оприлюднені на сторінці Департаменту консульської служби у Facebook", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.

Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.