МЗС Іраку просить США переглянути заборону на в'їзд всіх громадян
"Необхідно, аби нова адміністрація США переглянула своє неправильне рішення", - йдеться у заяві МЗС, повідомляє Reuters.
У зовнішньополітичному відомстві наголосили на тісній співпраці між США та Іраком у боротьбі із ІДІЛ.
"Ми підтверджуємо прагнення Іраку поглиблювати партнерство між двома державами", - зазначили у МЗС.
МЗС був більш дипломатичним у своїй реакції на рішення США, аніж парламент Іраку, який закликав уряд дотриматися принципу взаємності стосовно Штатів.
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.
Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.
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