МЗС Іраку просить США переглянути заборону на в'їзд всіх громадян

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що хочуть співпрацювати з США у боротьбі із ІДІЛ

МЗС Іраку заявляє, що США слід змінити своє "помилкове рішення" щодо заборони на в’їзд громадянам семи держав із переважно мусульманським населенням.

"Необхідно, аби нова адміністрація США переглянула своє неправильне рішення", - йдеться у заяві МЗС, повідомляє Reuters.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили на тісній співпраці між США та Іраком у боротьбі із ІДІЛ.

"Ми підтверджуємо прагнення Іраку поглиблювати партнерство між двома державами", - зазначили у МЗС.

МЗС був більш дипломатичним у своїй реакції на рішення США, аніж парламент Іраку, який закликав уряд дотриматися принципу взаємності стосовно Штатів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.

Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.