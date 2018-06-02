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МЗС Ізраїлю сподівається, що Польща узгодить зміни до закону про Інститут нацпам'яті

У заяві вказано, що "Ізраїль та Польща мають спільну відповідальність у дослідженні та збереженні історії Голокосту"
МЗС Ізраїлю розраховує, що в процесі розгляду закону про Інститут національної пам’яті Конституційним судом Польщі до закону буде внесено зміни.
МЗС Ізраїлю сподівається, що Польща узгодить зміни до закону про Інститут нацпам Фото: globalaffairspress.com

Про це ідеться у заяві ізраїльського МЗС у відповідь на рішення президента Польщі Анджея Дуди підписати закон, інформує Israel National News.

"Ізраїль продовжує співпрацювати з владою Польщі та виражає свої застереження стосовно польського закону, зазначивши, що польський президент направив закон до Конституційного суду для роз’яснень, та сподівається перед ухваленням вердикту узгодити зміни і поправки до закону", - йдеться у  повідомленні.

У заяві вказано, що "Ізраїль та Польща мають спільну відповідальність у дослідженні та збереженні історії Голокосту".

Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підпише зміни до польського закону про Інститут національної пам’яті.

Вночі 1 лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.

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