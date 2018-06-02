МЗС Ізраїлю сподівається, що Польща узгодить зміни до закону про Інститут нацпам'яті
Про це ідеться у заяві ізраїльського МЗС у відповідь на рішення президента Польщі Анджея Дуди підписати закон, інформує Israel National News.
"Ізраїль продовжує співпрацювати з владою Польщі та виражає свої застереження стосовно польського закону, зазначивши, що польський президент направив закон до Конституційного суду для роз’яснень, та сподівається перед ухваленням вердикту узгодити зміни і поправки до закону", - йдеться у повідомленні.
У заяві вказано, що "Ізраїль та Польща мають спільну відповідальність у дослідженні та збереженні історії Голокосту".
Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підпише зміни до польського закону про Інститут національної пам’яті.
Вночі 1 лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі.
Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".
Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків