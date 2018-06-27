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Міністри закордонних справ закликали Україну змінити закон про Антикорупційний суд

Зокрема, міністри закордонних справ Британії, Естонії та Ірландії
Міністри закордонних справ країн-донорів України виступили з позицією змінити закон про Антикорупційний суд та привести його у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії.
Міністри закордонних справ закликали Україну змінити закон про Антикорупційний суд Фото: з вільних джерел

"Дуже важливо, щоб Антикорупційний суд мав можливість розглядати усі справи, що підпадають під його юрисдикцію, у тому числі ті, розгляд яких розпочався у судах загальної юрисдикції", - зазначив міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон під час Другої міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбувається у Копенгагені, інформує Громадське.

Водночас, представники МЗС, присутні на зустрічі, закликали український уряд створити Антикорупційний суд, який би відповідав вимогам українського громадянського суспільства.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 21 червня, ухвалила проект Закону №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду". Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю, 22 червня, підписав Закон.

Також, Державний департамент США вітає ухвалення в Україні закону про Антикорупційний суд, але вказує на необхідність скасувати суперечливу норму про апеляцію.

 
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27 06 2018 12:51
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