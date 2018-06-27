Міністри закордонних справ закликали Україну змінити закон про Антикорупційний суд
"Дуже важливо, щоб Антикорупційний суд мав можливість розглядати усі справи, що підпадають під його юрисдикцію, у тому числі ті, розгляд яких розпочався у судах загальної юрисдикції", - зазначив міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон під час Другої міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбувається у Копенгагені, інформує Громадське.
Водночас, представники МЗС, присутні на зустрічі, закликали український уряд створити Антикорупційний суд, який би відповідав вимогам українського громадянського суспільства.
Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 21 червня, ухвалила проект Закону №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду". Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю, 22 червня, підписав Закон.
Також, Державний департамент США вітає ухвалення в Україні закону про Антикорупційний суд, але вказує на необхідність скасувати суперечливу норму про апеляцію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"