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МЗС Китаю відповіло на звинувачення Дональда Трампа щодо КНДР

У Пекіні впевнені, що докладають достатньо зусиль для забезпечення стабільності в регіоні
МЗС Китаю відповів на звинувачення новообраного президента США Дональда Трампа стосовно безуспішності дій Китайської Народної Республіки у питанні врегулювання ситуації з КНДР.
МЗС Китаю відповіло на звинувачення Дональда Трампа щодо КНДР Фото: rbc.ua

Офіційний представник міністерства закордонних справ КНР Ген Шуан заявив, що позиція Китаю щодо ядерної програми КНДР полягає в денуклеризації Корейського півострова, а також у забезпеченні миру і стабільності в регіоні, інформує "Риа Новости".

"Ті зусилля, яких докладає Китай для денуклеризації на Корейському півострові, очевидні для всіх", - підкреслив під час брифінгу офіційний представник МЗС КНР Ген Шуан.

За словами дипломата, Пекін закликає всі зацікавлені сторони утриматися від дій, які могли б призвести до ескалації ситуації, і повернути розвиток ситуації на шлях діалогу.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп розкритикував Китай за те, що той "витягнув із США величезну кількість грошей, ведучи односторонню торгівлю" і при цьому "не збирається допомагати з Північною Кореєю".

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03 01 2017 14:16
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