МЗС Латвії вручило Україні ноту через "офшорне непорозуміння"
Про це повідомляє агентство LETA, посилаючись на главу МЗС Латвії Едгара Ринкевича.
Латвія закликає вилучити її з переліку країн-офшорів. За словами Ринкевича, робота щодо цього вже ведеться.
Як пояснив глава латвійського МЗС, ця ситуація склалася через неправильну інтерпретацію Україною нового податкового законодавства Латвії, яке передбачає нульову ставку податку на реінвестований прибуток.
"Цю систему не можна розцінювати як безподаткову, оскільки в Латвії за дивіденди стягуються податки", - відзначає агентство.
Нещодавно глава МЗС Естонії Свен Міксер заявив, що Україна помилково внесла Естонію у список офшорних зон.
В свою чергу, глава українського уряду Володимир Гройсман запевнив, що Україна не включала Естонію до переліку офшорних територій, її було включено до переліку країн, в яких ставка нерозподіленого прибутку становить 0%, що може використовуватися резидентами України для розмиття податкової бази і ухилення від сплати податку на прибуток в Україні.
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