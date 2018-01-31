МЗС направило 300 нот до РФ з вимогою звільнити українців
Про це повідомила прес-секретар МЗС Мар’яна Беца, передає "Радіо Свобода".
"Вже було направлено близько 300 нот до Російської Федерації, ми робимо постійно публічні заяви, наші консули відвідують наших в’язнів в Росії. На жаль, не маємо доступу до окупованого Криму, але правозахисники допомагають отримати інформацію звідти", – сказала речниця МЗС.
За її словами, вона не бачить, як Україна може вирішити питання політв’язнів у правовій площині. Однак стверджує, що практику в міжнародних судах необхідно продовжувати.
"Ми, як МЗС діємо в рамках Міжнародного суду ООН, але трохи під іншою призмою – в нас є позов проти Росії щодо заборони всіх форм расової дискримінації по Конвенції, це якраз стосується кримських татар. Ми збираємо зараз всі докази цих всіх репресій і вони всі будуть доведені до суду. Влітку ми подаємо перший письмовий меморандум. Це тривала процедура, але це дуже важливо доводити до міжнародної спільноти", - зазначачила Беца.
Всього за інформацією правозахисників, наразі близько 60 українців затримані або ув’язнені за політичними мотивами в Росії та окупованому нею Криму.
Раніше МЗС висловило протест проти цинічного тиску з боку Росії на кримських татар в окупованому Криму, докази щодо такої дискримінації обіцяють надати до Міжнародного суду.
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