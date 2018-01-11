МЗС назвало нові санкції Росії продовженням агресії проти України

Виправдання державою-агресором своїх дій є надуманими і маніпулятивними

Міністерство закордонних справ розцінило запровадження Росією санкцій проти 322 українських громадян і 68 компаній як продовження російської агресії проти України.

Виправдання державою-агресором своїх дій є надуманими і маніпулятивними, а самі "спеціальні економічні заходи" не мають нічого спільного з міжнародним правом, йдеться в заяві МЗС.

В МЗС нагадали, що міжнародні санкції проти Кремля стали реакцією на російську збройну агресію.

"Вони можуть бути скасовані після безумовного і остаточного припинення російської незаконної окупації Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, частини території Донецької та Луганської областей", - наголошується в заяві.

"Україна вживатиме всіх необхідних заходів з метою захисту інтересів юридичних та фізичних осіб України як в рамках національного законодавства, так і з використанням інструментів міжнародного права", - підкреслили в МЗС.

Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.