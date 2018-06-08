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МЗС назвало візит Путіна до Криму цинічною демонстрацією

Візит, що відбувся 4 серпня, був неузгодженим з Україною
Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із черговим візитом президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму.
МЗС назвало візит Путіна до Криму цинічною демонстрацією Фото: reuters.com

"Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (Україна) грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія", – заявляє МЗС, інформує "Українська правда".

Зокрема, йдеться про Статут ООН, резолюції Генеральної асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 року та "Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2017 року.

"Автономна республіка Крим та м. Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах", – наголошує МЗС України.

"Це визнається всією міжнародною спільнотою, яка вже неодноразово давала належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадження санкцій проти РФ як держави-окупанта", – додає відомство.

Нагадаємо, Володимир Путін у суботу побував в анексованому Криму, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

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06 08 2018 12:54
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