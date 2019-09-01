МЗС не реєструватиме на президентських виборах спостерігачів з Росії

"Той, хто вбачає можливим "демократичне волевиявлення в Росії під парасолькою ФСБ" без ризику для виборців, нехай відстоює свою точку зору у правовому полі"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що підконтрольне йому відомство не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів.

Кілька днів тому Павло Клімкін спрямував листа до Директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір із запрошенням направити спостережну місію на президентські вибори в Україну.

"Серед інших цілком стандартних речей, зауважив, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів", - повідомив міністр.

"Вважаю це необхідним, коли йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта. До речі, таких прецедентів чимало у практиці ОБСЄ", - зауважив він.

На думку Клімкіна, той, хто вбачає можливим "демократичне волевиявлення в Росії під парасолькою ФСБ" без ризику для виборців, нехай відстоює свою точку зору у правовому полі.

Нагадаємо, лідер Комуністичної партії Петро Симоненко не зможе зареєструватись кандидатом на пост президента, висунутим своєю партією, але може піти на вибори як самовисуванець.

Також, Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.