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МЗС Німеччини: ми не заручники Росії чи США, самі приймаємо рішення

Німецький міністр заявив, що словесні випади Трампа ставлять під загрозу західну архітектуру безпеки
Німеччина прийматиме власні суверенні рішення щодо своїх витрат на оборону і не зважатиме на заяви президента США Дональда Трампа.
МЗС Німеччини: ми не заручники Росії чи США, самі приймаємо рішення Гайко Маас. Фото: stock&people

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє Spiegel.

"Ми не є заручниками Росії чи США. Ми приймаємо вільні, суверенні рішення щодо нашого бюджету, постачання енергії та наших торговельних відносин на основі фактів", - сказав Маас.

Німецький міністр також заявив, що словесні випади Трампа ставлять під загрозу західну архітектуру безпеки.

"Мова йде не про найбільш крутий твіт або найвищий рейтинг, йдеться про нашу спільну безпеку. Європа не може прийняти те, що заради провокації руйнується те, що будувалося протягом багатьох десятиліть", - додав Маас.

Нагадаємо, що Трамп на початку саміту НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".

Водночас Меркель заявила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі, відповівши таким чином на критику президента США Дональда Трампа щодо її повної залежності від Росії.

 

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13 07 2018 16:39
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