МЗС Німеччини оприлюднило стратегію щодо "конфлікту в Україні"
"Після того як Росія незаконно анексувала Крим та підтримала сепаратистів на Сході, в Україні було вбито понад 10 тисяч людей. Глибокий конфлікт у безпосередній близькості до Європи також є серйозним ризиком для безпеки Німеччини" - зазначає МЗС Німеччини.
Стратегія включає себе п’ять пунктів, першим з яких є необхідність імплементації мінських домовленостей.
Також в уряді Німеччини наголошують на тому, що не збираються толерувати порушення міжнародного права, зокрема, у контексті анексії Криму.
"Для Німеччини ясно: неправомірне діяння не може створити нову, юридично дійсну державу. Федеральний уряд рішуче налаштований на територіальну цілісність України" - йдеться у тексті стратегії.
Третім пунктом стратегії зазначена необхідність зміцнення та захисту спостерігачів ОБСЄ.
Також в німецькому уряді наголошують на потребі оцінки розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.
"Німеччина продовжуватиме підтримувати дискусії щодо створення місії ООН з цілеспрямованим мандатом" - йдеться у тексті стратегії.
П’ятим пунктом йде підтримка реформ в Україні.
"З метою досягнення миру і стабільності в Україні Німеччина підтримує її комплексним планом дій. Йдеться не просто про допомогу українській економіці. Німеччина особливо підтримує прагнення українців до розмаїтого і відкритого суспільства. Також уряд підтримує модернізацію управління та децентралізацію в Україні" - зазначається у стратегії.
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