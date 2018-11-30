Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

МЗС Німеччини оприлюднило стратегію щодо "конфлікту в Україні"

Стратегія включає себе п’ять пунктів, першим з яких є необхідність імплементації мінських домовленостей
Міністерство закордонних справ Німеччини оприлюднило стратегію з п’яти ключових пунктів, які мають допомогти у досягненні мети німецького уряду – миру і стабільності в Україні.
МЗС Німеччини оприлюднило стратегію щодо "конфлікту в Україні" Фото: Михайло Гема / iPress.ua

"Після того як Росія незаконно анексувала Крим та підтримала сепаратистів на Сході, в Україні було вбито понад 10 тисяч людей. Глибокий конфлікт у безпосередній близькості до Європи також є серйозним ризиком для безпеки Німеччини" - зазначає МЗС Німеччини.

Стратегія включає себе п’ять пунктів, першим з яких є необхідність імплементації мінських домовленостей.

Також в уряді Німеччини наголошують на тому, що не збираються толерувати порушення міжнародного права, зокрема, у контексті анексії Криму.

"Для Німеччини ясно: неправомірне діяння не може створити нову, юридично дійсну державу. Федеральний уряд рішуче налаштований на територіальну цілісність України" - йдеться у тексті стратегії.

Третім пунктом стратегії зазначена необхідність зміцнення та захисту спостерігачів ОБСЄ.

Також в німецькому уряді наголошують на потребі оцінки розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Німеччина продовжуватиме підтримувати дискусії щодо створення місії ООН з цілеспрямованим мандатом" - йдеться у тексті стратегії.

П’ятим пунктом йде підтримка реформ в Україні.

"З метою досягнення миру і стабільності в Україні Німеччина підтримує її комплексним планом дій. Йдеться не просто про допомогу українській економіці. Німеччина особливо підтримує прагнення українців до розмаїтого і відкритого суспільства. Також уряд підтримує модернізацію управління та децентралізацію в Україні" - зазначається у стратегії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 11 2018 20:58
ТЕГИ: Німеччина
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.