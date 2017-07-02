МЗС Німеччини прокоментувало заяви посла про вибори на Донбасі

В Німеччині заявили, що керуються Мінськими угодами від 12 лютого 2015 року

Німеччина буде керуватися положеннями Мінських угод при врегулюванні кризи на Донбасі.

"Керівництвом для всіх наших зусиль з подолання кризи на сході України є Мінські угоди між Росією та Україною від 12 лютого 2015 року, посередниками в яких виступають Німеччина та Франція", - йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ Німеччини з приводу висловлювань їхнього посла в Україні, повідомляє "Укрінформ".

Як повідомляв iPress.ua, голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Ганна Гопко в оточенні групи з близько 20 депутатів зачитала з парламентської трибуни вимогу до МЗС України викликати на розмову посла Німеччини Ернста Райхеля через його слова про можливість виборів на окупованій території Донбасу за присутності російських військ.

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Зокрема, Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву.

Відтак, Міністерство закордонних справ запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі.